من نفايات إلكترونية إلى ذهب وفضة ونحاس

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من نفايات إلكترونية إلى ذهب وفضة ونحاس

قبل 54 دقيقة

لحظة. قبل أن ترمي هاتفك الجوال القديم، هل تعلم أن داخله معادن ثمينة؟ تستخرجها شركات لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ثم تبيعها ليعاد استخدامها.

هذا حال العديد من النفايات الإلكترونية الأخرى مثل الحواسيب، الكاميرات، السماعات، الغسالات وغيرها، التي بإمكاننا الاستفادة منها بدلا من طمرها تحت الأرض لسنوات وسنوات.

ينتج عن تكديس تلك النفايات بشكل غير آمن مزيج كيميائي سام يلوّث البيئة ويقتل الكائنات البحرية.

إذن، ما العمل؟ هذه الحلقة من بي بي سي إكسترا سلطت الضوء على بعض الحلول.

في الإمارات، زرنا "Enviroserve" واحدة من أكبر المصانع لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في العالم.

في مصر، تعرفنا على تطبيق “e-tadweer” الذي يستطيع المصريون من خلاله إيجاد أقرب مركز لإعادة تدوير أجهزتهم الإلكترونية والحصول على هدايا.

أما في قطاع غزة، تعرفنا على مبادرة فردية لتجميع البطاريات المستخدمة. لتلك الممارسة مخاطر بيئية وصحية، لكنها مربحة في أراض تعاني من انقطاع شديد في التيار الكهربائي وتعتمد بكثرة على البطاريات.

في الختام، حدثتنا فاطمة الزلزلة وهي ناشطة بيئية كويتية عن المخاطر البيئية للنفايات الإلكترونية.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: سارة بونوار وسيف الدين رباعي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية