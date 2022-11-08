ما أهمية انفتاح الشباب على ما هو غير مألوف من أفكار؟

قبل 10 دقيقة

في بريطانيا قامت 10 جامعات على الأقل بإزالة كتب بعينها من المناهج الدراسية أو جعلت بعضا منها اختياري لحماية الطلبة من محتوى خارج عن المعروف أو المألوف في المجتمع وذلك وفقا لتحقيق أجرته ذا تايمز. ويعتقد أن كلا من جامعة ساسكس و إيسكس من أوائل الجامعات التي أوفقت تدريس كتب بعينها. وتشمل هذه الكتب محتوى متعلق بالانتحار والعبودية.