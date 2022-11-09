طرد نائب برلماني مصري من مؤتمر صحفي في قمة المناخ عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح
طرد نائب برلماني مصري من مؤتمر صحفي في قمة المناخ عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح
طرد أمن الأمم المتحدة البرلماني المصري عمرو درويش من مؤتمر صحفي لشقيقة الناشط السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح. درويش هاجم سناء سيف بسبب طلبها دعما دوليا للإفراج عن علاء.
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