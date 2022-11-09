نجلاء بودن..حديث رئيسة الحكومة التونسية مع الرئيس الإسرائيلي يشعل الجدل

قبل 8 دقيقة

أثار مقطع فيديو ظهرت فيه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وكأنها تتبادل الحديث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال التقاط الصور التذكارية لقمة المناخ التي انعقدت في شرم الشيخ في مصر، مما أثار ضجّة كبيرة في تونس، حيث اعتبره التونسيون تطبيعا وطالبوا الحكومة بالتوضيح.