عادل عطاري..وفاة لاعب كرة اليد الأردني بعد إصابته بنوبة قلبية في الملعب

قبل 13 دقيقة

بصدمةٍ وحزن عميقَين، تلقى الأردنيون نبأ وفاة لاعب المنتخبِ الأردني ونادي كفرنجة لكرة اليد عادل بكر عطاري إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها خلال مباراة مع ناديه أمام نادي السلط، وذلك ضمن بطولة كأس الأردن لكرة اليد.

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