"دنيانا": الأمن المائي والغذائي… في خطر؟

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"دنيانا": الأمن المائي والغذائي… في خطر؟

قبل 26 دقيقة

على الرغم من عدم مساهمة المنطقة العربية بشكل كبير ومباشر بأزمة التغير المناخي، إلا أنها من أكثر المناطق تضررا بهذه الظواهر، بحسب منظمة الفاو.

دول عدة في المنطقة، كالسودان والعراق والمغرب وغيرها، شهدت موجات جفاف شديدة، وسيولا وأمطارا وفيضانات غزيرة، وعواصف ترابية أثرت بشكل مباشر على الإنسان وموارد رزقه. مزارعون كثر خسروا محاصيلهم الزراعية إما بسبب الجفاف أو بسبب الفيضانات. عائلات كثيرة نزحت بحثا عن الماء والغذاء. وحيوانات كثيرة نفقت أو مهددة بالانقراض.

في "دنيانا" هذا الأسبوع وتزامنا مع مؤتمر المناخ “كوب 27”، نطرح قضية التغير المناخي وتداعياتها على حياة الإنسان في المنطقة. فهل الأمن المائي والغذائي في خطر؟

"دنيانا" مع زياد الخياط مسؤول الشؤون الاقتصادية والتغير المناخي في منظمة الأسكوا، مروة أمزيان خبيرة في التنمية المستدامة من المغرب، سلمى الحاج مهندسة بيئية من السودان، سوزان طالب مهندسة كيميائية من العراق، وملاك سويد أنثروبولوجية من سوريا.