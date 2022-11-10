أغنية مسيئة للمرأة المغربية تثير انتقادات واسعة لمغني الراب الكندي دريك
أغنية مسيئة للمرأة المغربية تثير انتقادات واسعة لمغني الراب الكندي دريك
أثارت أغنية جديدة لمغني الراب دريك غضبا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي في المغرب لإساءته للسيدات المغربيات، وبالرغم من الانتقادات تم الاستماع للألبوم أكثر من 97 مليون مرة على الانترنت.
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