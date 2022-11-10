اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" بين الأردن وإسرائيل والإمارات تثير ردود فعل واسعة

قبل 37 دقيقة

بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وإسرائيل والإمارات لتبادل المياه والكهرباء بين الأردن وإسرائيل بتمويل إماراتي، توالت ردود الفعل في الأردن حول الاتفاق. وانتشر فيديو للفنانة الأردنية جوليت عواد أثناء وقفة احتجاجية تندد فيه بالاتفاقية.