بقال سوري في أميركا يفوز بمليون دولار لبيعه بطاقة يانصيب ربحت ملياري دولار

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فاز شخص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" التي بلغت ملياري دولار. وبيعت البطاقة الرابحة في متجر يملكه رجل سوري فحصل بدوره على عمولة قيمتها مليون دولار.

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