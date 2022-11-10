لعبة "فيفا" تتوقع الفائز بمونديال قطر 2022..فهل تصدق توقعاتها مثلما صدقت ثلاث مرات من قبل؟

قبل 30 دقيقة

تنبأت شركة EA SPORTS لألعاب الفيديو بالفائز في مونديال قطر بعد محاكاة 64 مباراة. وفقا للشركة، سيلعب المنتخب البرازيلي في مباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني الذي سيفوز باللقب بهدف دون رد سيحرزه قائد الفريق ليونيل ميسي.

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