انفجار إسطنبول: القبض على سورية يشتبه في تنفيذها تفجير منطقة تقسيم السياحية
انفجار إسطنبول: القبض على سورية يشتبه في تنفيذها تفجير منطقة تقسيم السياحية
أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، القبض على مشتبهة بها في تفجير إسطنبول وأنها تنتمي لحزب العمال الكردستاني، لكن الجناح العسكري للحزب نفى أن يكون وراء التفجير الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 81 يوم أمس.
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