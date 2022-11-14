الإيراني مهران كريمي ناصري.. وفاة البطل الحقيقي لفيلم "ذا ترمينال"
الإيراني مهران كريمي ناصري.. وفاة البطل الحقيقي لفيلم "ذا ترمينال"
توفي مهران كريمي ناصري، اللاجئ السياسي الإيراني، في صالة ركاب مطار شارل ديغول في باريس الذي عاش بها 18 عاما منذ . 1988. قصة ناصري ألهمت المخرج الشهير ستيفن سبيلبيرج الذي اقتبس قصة فيلمه الشهير "ذي تيرمينال" منها عام 2004، بطولة النجم توم هانكس.
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