الإيراني مهران كريمي ناصري.. وفاة البطل الحقيقي لفيلم "ذا ترمينال"

14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، 15:34 GMT

توفي مهران كريمي ناصري، اللاجئ السياسي الإيراني، في صالة ركاب مطار شارل ديغول في باريس الذي عاش بها 18 عاما منذ . 1988. قصة ناصري ألهمت المخرج الشهير ستيفن سبيلبيرج الذي اقتبس قصة فيلمه الشهير "ذي تيرمينال" منها عام 2004، بطولة النجم توم هانكس.