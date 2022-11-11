السيسي يتأبط ذراع بيلوسي ويوضح لبايدن جهود مصر في ملف حقوق الإنسان

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أثارت صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يتأبط ذراع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي جدلا واسعا. والتقى السيسي بالرئيس الأمريكي جو بايدن فور وصوله إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ وأوضح له الجهود التي بذلها في ملف حقوق الإنسان بينما أكد بايدن أن الحوار مستمر بين البلدين حول هذا الملف.