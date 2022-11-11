مارك ضو: اتفاق الطائف دستورنا ويجب استكماله

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مارك ضو: اتفاق الطائف دستورنا ويجب استكماله

قبل 19 دقيقة

حمّل مارك ضو النائب في مجلس النواب اللبناني من حزب تقدُم، حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مسؤولية فشل نواب البرلمان في اختيار رئيس للجمهورية في بلاده للمرة الخامسة.

وأشار مارك ضو إلى مبادرة لاختيار رئيس الجمهورية تقدم بها التغييريون قبل شهرين من استقالة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون لكنها باءت بالفشل "بسبب عدم استعداد القوى داخل المجلس للتفاوض بشأنها" حسب تعبيره.

وقال النائب في مجلس النواب اللبناني إنّ الإصلاحات التي وردت في اتفاق الطائف لم يتم استكمالها بسبب الصراع الإقليمي الذي تحوّل إلى صراع داخلي في لبنان، مشدداً على ضرورة استكمال تلك الإصلاحات حتى تتمكن البلاد من إجراء تعديل في الدستور تدريجيا.

فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود التي وُقعت بين لبنان و إسرائيل، يرى مارك ضو أنّها أعطت الاسرائيليين نسبة كبيرة من المنطقة الاقتصادية التي كان يمكن للبنانيين الاستفادة منها، مشيراً إلى مسؤولية الحكومات السابقة فيما أفضت إليه الاتفاقية، بل ويرى محاسبة من تسبب في نتائجها.

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