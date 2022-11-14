رونالد: تعرضت "للخيانة" من مانشستر يونايتد ولا أحترم المدرب تن هاغ

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فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النار على ناديه مانشستر يونايتد قائلا إنه يشعر بأن تعرض "للخيانة" من قبل النادي، وأنه لا يحترم مدرب الفريق إريك تن هاغ. تصريحات رونالدو جاءت في لقاء مطول مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان.