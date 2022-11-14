قمصان اللاعبين العراقيين تتمزق خلال مباراة ضد الإكوادور والاتحاد العراقي يعتذر ويتوعد

قبل 10 دقيقة

شعر كثير من العراقيين بالغضب بعد رؤية قمصان الفريق العراقي وهي ممزقة خلال لقاء ودي ضد الإكوادور. هذه الحادثة دفعت الاتحاد العراقي لكرة القدم للاعتذار ومساءلة شركة جاكو الألمانية للألبسة الرياضية.

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