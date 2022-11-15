حفل زفاف إبنة ألفة يوسف في تونس.. الشهود والمأذون من النساء

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أحدث حفل زفاف ابنة الكاتبة والباحثة التونسية ألفة يوسف، جدلا واسعا في تونس بعد أن قررت هي وأم الزوج أن تشهدا على عقد ‏القران، ليكونا بذلك أول امرأتين تشهدان على عقد الزفاف بجانب المأذون من النساء كسابقة في تونس، بعد أن توارث التونسيون عادة أن يشهد رجلان على عقد الزواج.