حفل زفاف إبنة ألفة يوسف في تونس.. الشهود والمأذون من النساء
حفل زفاف إبنة ألفة يوسف في تونس.. الشهود والمأذون من النساء
أحدث حفل زفاف ابنة الكاتبة والباحثة التونسية ألفة يوسف، جدلا واسعا في تونس بعد أن قررت هي وأم الزوج أن تشهدا على عقد القران، ليكونا بذلك أول امرأتين تشهدان على عقد الزفاف بجانب المأذون من النساء كسابقة في تونس، بعد أن توارث التونسيون عادة أن يشهد رجلان على عقد الزواج.
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