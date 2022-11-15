الفنان حسين فهمي: "النقاب خطر على المجتمع وليس حرية شخصية"
الفنان حسين فهمي: "النقاب خطر على المجتمع وليس حرية شخصية"
أثار الفنان المصري حسين فهمي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته حول ارتداء النقاب حيث أكد أن النقاب خطر على المجتمع مشيراً إلى أنه استخدام للتخفي في عدة عمليات إرهابية في مصر، وذلك في حوار تلفزيوني مع إحدى وسائل الإعلام المصرية.
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