مؤتمر المناخ 2022: ألمانيا تحذر وفدها في شرم الشيخ من تجسس السلطات المصرية

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حذرت الشرطة الاتحادية الألمانية وفد البلاد في قمة شرم الشيخ من أنهم قد يكونون عرضة للتجسس من قبل الأمن المصري. وفي الوقت الذي وصفت فيه مصر التقارير التي تحدثت عن تجسس بأنها "سخيفة"، قالت الأمم المتحدة إنها فتحت تحقيقا في الأمر.