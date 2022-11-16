هبة قطب: ملاحقة الإستشارية في الحياة الجنسية بتهمة التنمر وإهانة الرجل المصري
هبة قطب: ملاحقة الإستشارية في الحياة الجنسية بتهمة التنمر وإهانة الرجل المصري
تسبب فيديو لاستشارية الطب الجنسي المصرية د.هبة قطب في إحالتها للقضاء من جانب المحامي أشرف ناجي. في الفيديو اتهمت الرجل قطب الرجل المصري بعدم إظهار عواطفه إلا في الحرام على حد تعبيرها، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى إهانة للمصريين و للمجتمع المصري و هدم لثوابت الأسرة وقيمها.
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