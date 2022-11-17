بي بي سي إكسترا: هل هناك شروط يجب أن تضعها المرأة في عقد الزواج؟

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بي بي سي إكسترا: هل هناك شروط يجب أن تضعها المرأة في عقد الزواج؟

قبل 37 دقيقة

في الأردن ارتفع عدد الرجال الذين تزوجوا على زوجاتهم خلال العام الماضي بحسب الأرقام الرسمية، حيث تجاوز عددهم السبعة آلاف رجل سنة 2021 مقارنة بحوالي ستة آلاف خلال السنة التي سبقتها.

هذا الارتفاع دفع عددا من النساء إلى توجيه أسئلة لدار الافتاء حول حقهن في منع أزواجهن من الزواج عليهن، وكانت المفاجأة لبعضهن أن أجازت فتوى رسمية للمرأة وضع شرط في عقد زواجها يمنع الرجل من الزواج بأخرى.

وأثارت الفتوى جدلا على منصات التواصل الاجتماعي بين من عارض ومن أيد، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية الساري المفعول في المملكة يشترط إعلام الزوجة الأولى بالزواج الثاني بعد حدوثه.