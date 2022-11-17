عدنان أوكتار.. الحكم على "الداعية" التركي بالسجن لآلاف السنين

قبل ساعة واحدة

قضت محكمة تركية بمعاقبة "الداعية" المثير للجدل عدنان أوكتار الشهير بهارون يحيى بالسجن 891 عامًا بتهم عدة من بينها إدارة منظمة إجرامية والاعتداء الجنسي. ووصل إجمالي أحكام السجن على أوكتار إلى 8658 سنة حيث رأت المحكمة أنه يجب أن يحاكم أيضا على جرائم ارتكبها أتباعه بصفته رئيس الطائفة.