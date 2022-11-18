كريستيانو رونالدو: بعد أزمته مع مانشستر يونايتد، أين ستكون وجهته القادمة؟
كريستيانو رونالدو: بعد أزمته مع مانشستر يونايتد، أين ستكون وجهته القادمة؟
قام نادي مانشستر يونايتد بإزالة صورة عملاقة لكريستيانو رونالدو من على جدار ملعب أولد ترافورد، وازدادت التساؤلات حول وجهة النجم البرتغالي القادمة، مع بروز اسم نادي نيوكاسيل المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي كناد محتمل.
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