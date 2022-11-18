هل ينقذ "سوق الكربون" كوكب الأرض من التغير المناخي؟

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هل ينقذ "سوق الكربون" كوكب الأرض من التغير المناخي؟

قبل ساعة واحدة

هل سبق لكم أن سمعتم بسواق الكربون، أو تجارة الكربون؟ وما الذي يتم بيعه في هذه الأسواق؟

أكبر المساهمين بالاحتباس الحراري مثلا، هم الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الأوروبية، لأنهم أكبر المنتجين للغازات الدفيئة، وهي غازات مثل ثاني أوكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات التي تساهم في ارتفاع درجة الحرارة على الأرض. ما الحل للحد من هذه الانبعاثات؟ نعرفكم في حلقة بي بي سي إكسترا على "أسواق الكربون" على الحلول وإمكانيات ما يطلق عليه بسوق الكربون الإيجابية والسلبية.

تنطلق الحلقة من العراق مع قصة الطفل مصطفى وعائلته مع الانبعاثات السامة لحقول النفط، ونستقبل من خلال اتصال فيديو العراقي علي حسين جلود ابن العشرين عاما وهو حالة من الحالات الرئيسية التي عُرضت في تحقيق البي بي سي " تحت سماء سامة"، الذي كشف عن الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء جراء حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط.

استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية مؤخرا مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ COP27، وكان الهدف من المؤتمر الوصول إلى اتفاقيات بين الدول لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها البشر، ودعم الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي.

بحسب الأمم المتحدة، فإن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي، يعني ذلك دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وهي تتحمل الآن عبء التأقلم مع تداعيات التغير المناخي رغم أنها ليست أكبر المساهمين به.

كما أن شركات النفط العملاقة والدول الصناعية مسؤولة بدرجة كبيرة عن الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض، ما يستدعي مبادرة عاجلة لتقليص هذه الانبعاثات. كيف؟ هذا ما ننطرق لمناقشته مع مؤسسة ومديرة التنمية في منظمة الشباب العربي للمناخ في قطر حصة جبر النعيمي.

كما أن الانبعاثات الكربونية لم تعد محل اهتمام الناشطين البيئيين فقط، بل أصبحت قضية تشغل كل العالم وكل المجالات، كطلاب المدارس المهتمين بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو STEM education.

في واحدة من المنافسات العالمية للروبوتيك الذي يتنافس فيها هؤلاء الطلاب، وهي منافسة First Global Challenge التي أقيمت في سويسرا في شهر أكتوبر كتوبر/تشرين الأول 2022، وكان الموضوع: الانبعاثات الكربونية. فاز في المنافسة الفريق التونسي بجائزة "أفضل فريق حماسي". نتحدث في ختام الحقلة إلى مدربة الفريق فاتن خلف الله حمودة عن تجربتهم والمبادرة الشبابية التي تسعى للحد من أضرار التغير المناخي.