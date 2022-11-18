العراق يواجه نفسه في مباراة كرة قدم والسبب انسحاب كوستاريكا
العراق يواجه نفسه في مباراة كرة قدم والسبب انسحاب كوستاريكا
ألغى المنتخب الكوستاريكي مباراة استعدادية ودية لكأس العالم مع منتخب المضيف العراق إثر "مشاكل إدارية تخص جوازات السفر"، بحسب تعبيرهم . لكن الاتحاد العراقي قرر أن لا يحبط الجماهير العراقية ففاجأهم بمباراة عراقية عراقية.
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