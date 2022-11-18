"في مزبلة التاريخ والقمامة".. جدل بعد تصريح قيس سعيد حول حرائق النفايات في صفاقس
"في مزبلة التاريخ والقمامة".. جدل بعد تصريح قيس سعيد حول حرائق النفايات في صفاقس
منذ حوالى عام، تعيش ولاية صفاقس التونسية على وقع أزمة بيئية كبيرة بسبب تراكم القمامة في شوارعها ما دفع البعض إلى التخلص منها بحرقها. وما زاد الأمر سوءا اندلاع حريق كبير، قبل أيام، في مكب مؤقت للنفايات. فما أبعاد هذه الأزمة؟ وكيف تفاعل معها المواطنون والمسؤولون؟
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