عبد الحكيم الواعر: سكان السودان واليمن من الفئات الأكثر حاجة للغذاء

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قال عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا للمنظمة إنّ السكان في اليمن والسودان والصومال يُصنفون ضمن الفئات التي في حاجة ماسة للغذاء وبل ضمن الفئات التي"تصل إلى مرحلة من المجاعة لا تستطيع فيها الحصول على وجبة واحدة في اليوم" حسب تعبيره . وأضاف الواعر أنّ خطر الجفاف المتوقع قريبا في منطقة القرن الإفريقي سيؤدي إلى مجاعة تحديداً في الصومال . ووصف المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العراق بكونه من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، مشيراً إلى دعم مقدم من السويد لمجابهة تلك المشكلة. وأوضح الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو أنّ الموقع الجغرافي لمنطقة االشرق الأوسط يجعله أكثر عرضة لانبعاثات مناطق أخرى في شرق آسيا أو أمريكا أو أوروبا . ويرى الواعر أنّ ثلاث مدن عربية على الأقل من بينها الإسكندرية والبصرة قد تُغمر بالمياه كلياً أو جزئياً قبل سنة 2070 نتيجة لارتفاع سطح البحر الناجم عن التغير المناخ.