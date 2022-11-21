"الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".. أسرة فتاة مصرية تحتفي بنتيجة فحص عذريتها
"الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".. أسرة فتاة مصرية تحتفي بنتيجة فحص عذريتها
تداول المصريون فيديو صادم، لفتاة محمولة على الأكتاف، وسط هتافات "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد" وذلك عقب إجرائها فحص عذرية على إثر تشكيك زوجها في عذريتها. وانتقدت منظمات نسوية الواقعة وتقدمت منظمة "اتكلمي" بشكوى للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
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