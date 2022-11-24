كأس العالم 2022: احتفاء بالجمهور المغربي والتونسي والسعودي بعد تنظيف ملاعب المونديال

قبل 32 دقيقة

أشاد الناس على وسائل التواصل بقيام لاعبي المنتخب التونسي بتنظيف غرفة تغيير الملابس، واحتفوا أيضا بقيام جمهور منتخبات السعودية والمغرب وتونس بتنظيف مدرجات الملاعب.

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