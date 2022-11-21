كأس العالم 2022: قطر أول دولة تستضيف كأس العالم وتخسر المباراة الافتتاحية
كأس العالم 2022: قطر أول دولة تستضيف كأس العالم وتخسر المباراة الافتتاحية
أصبحت قطر أول دولة تستضيف كأس العالم وتخسر المباراة الافتتاحية، على الرغم من إقامة مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز، معسكر تدريب للاعبين على مدار 6 أشهر للتحضير للبطولة والتدريب على تكتيكات داخل الملعب.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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