كأس العالم 2022: قطر أول دولة تستضيف كأس العالم وتخسر المباراة الافتتاحية

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أصبحت قطر أول دولة تستضيف كأس العالم وتخسر المباراة الافتتاحية، على الرغم من إقامة مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز، معسكر تدريب للاعبين على مدار 6 أشهر للتحضير للبطولة والتدريب على تكتيكات داخل الملعب.