كأس العالم 2022: دعاة ومشجعون ينتهزون فرصة مونديال قطر لتشجيع الأجانب على اعتناق الإسلام
كأس العالم 2022: دعاة ومشجعون ينتهزون فرصة مونديال قطر لتشجيع الأجانب على اعتناق الإسلام
تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع مصورة لمشجعي كرة القدم الأجانب وهم يمارسون بعض الشعائر الإسلامية، وبعضهم يقول إنه اعتنق الإسلام بعد تشجيع دعاة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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