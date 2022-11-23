كأس العالم 2022: دعاة ومشجعون ينتهزون فرصة مونديال قطر لتشجيع الأجانب على اعتناق الإسلام

قبل ساعة واحدة

تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع مصورة لمشجعي كرة القدم الأجانب وهم يمارسون بعض الشعائر الإسلامية، وبعضهم يقول إنه اعتنق الإسلام بعد تشجيع دعاة.