المغرب وكرواتيا.. منتخب "أسود الأطلس" يحصل على نقطة ثمينة بعد تعادله سلبيا مع وصيف بطل العالم

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المغرب وكرواتيا.. منتخب "أسود الأطلس" يحصل على نقطة ثمينة بعد تعادله سلبيا مع وصيف بطل العالم

قبل ساعة واحدة

حصل منتخب أسود الأطلس على نقطة ثمينة في مباراته الأولى بكأس العالم، إذ تعادل سلبيا مع نظيره الكرواتي في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا بلجيكا وكندا.

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