السعودية والأرجنتين.. احتفال المعلق خليل البلوشي وفرحة "هيستيرية" للمشجعين السعوديين بالفوز

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طغت فرحة غامرة في جميع أرجاء العالم العربي بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في مباراتهما الافتتاحية في المونديال. وسجل المنتخب الأخضر هدفين في مرمى راقصو التانغو في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.