الزراعة العمودية: هل تحل المشاكل الغذائية لدى البشر؟

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الزراعة العمودية: هل تحل المشاكل الغذائية لدى البشر؟

قبل 53 دقيقة

يزور أنيس القديحي جامعة تي يو إم في ميونخ للتعرف على مشروع يستخدم الزراعة العمودية لإنتاج محاصيل استراتيجية.

تقوم الغرف المغلقة في الجامعة بدراسة مستوى الضوء المناسب والدرجة الحرارة الملائمة وغيرها من الظروف البيئية لمعرفة كيف يمكن أن تعيش داخلياً.

رغم وجود منتجات في الأسواق زرعت بهذه الطريقة، إلا أن القمح لا يزال في مراحل مبكرة.

قد تفيد هذه التقنية بلدان مثل سنغافورة التي تعاني من عدم توفر المساحات للزراعة أو بلاد أخرى لا تستطيع الزراعة بسبب الجفاف أو درجات الحرارة المرتفعة.

تستخدم المزرعة تقنيات عديدة مثل كاميرات ثلاثية الأبعاد لدراسة شكل الأوراق وطريقة نموها.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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