ما هو البناء الإكولوجي وكيف يستخدم شاب لتعزيز السياحة القروية في المغرب؟

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ما هو البناء الإكولوجي وكيف يستخدم شاب لتعزيز السياحة القروية في المغرب؟

قبل 26 دقيقة

نتعرف على يونس وازري وهو مهندس ومؤسس شركة "إيكودو ماروك" للبناء الإيكولوجي والبنية التحتية.

تعمل شركته على تعزيز السياحة القروية عبر استعمال مواد محلية طبيعية مثل التربة.

نتعرف على منزل أشرف وعلى بنائه في كل مراحله والمواد الذي استخدمها مثل الخشب والتربة والقصب.

يقوم يونس بدراسة جيو تقنية للمكان لمعرفة صلاحية التربة.

ويتأقلم البيت مع الطقس ليكون ساخناً في الشتاء وبارداً في الصيف وإحدى خصائص البناء التقليدي هي استخدامها لطاقة أقل.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@