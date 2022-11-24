الزراعة المائية: هل تغير مصير غزة الزراعي؟
الزراعة المائية: هل تغير مصير غزة الزراعي؟
في غزة، لا توجد مساحات كافية للزراعة فعلى سكانها اللجوء إلى أساليب أخرى للزراعة.
الزراعة بدون تربة توفر هذا الأسلوب الآخر.
تستخدم الزراعة المائية أحواض زراعية خاصة ممتلئة بالماء وطبقة من الفلين الأبيض لزرع نباتات خالية من التربة.
توفر هذه الطريقة الماء بنسبة قد تصل لل 90 بالمائة كما توفر المبيدات نهائياً.
تعطي هذه الزراعة إنتاجية في وقت سريع وكمية أكبر.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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