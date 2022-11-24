كيف تعمل هذه التقنية لحماية الشعاب المرجانية؟

قبل 28 دقيقة

في هذه الحلقة الخاصة من 4تك، نتعرف على أول رحلة استكشافية في العالم لتحليل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.