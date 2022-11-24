كيف تعمل هذه التقنية لحماية الشعاب المرجانية؟
كيف تعمل هذه التقنية لحماية الشعاب المرجانية؟
كيف تمكنت الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من مقاومة تأثيرات ارتفاع درجة حرارة المياة؟
في هذه الحلقة الخاصة من 4تك، نتعرف على أول رحلة استكشافية في العالم لتحليل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
زار نسيم رمضان خليج العقبة وتحدث مع فريق يقوم بدراسة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر لفهم سبب مقاومتها لارتفاع درجات الحرارة.
يقوم الفريق بإنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد لهذه المناطق لتحليلها.
علي أوجانة يطلعنا على كيف يتم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء منازل صديقة للبيئة.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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