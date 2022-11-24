أزياء محاربي الحملات الصليبية في مونديال قطر تصبح حديث مواقع التواصل
أزياء محاربي الحملات الصليبية في مونديال قطر تصبح حديث مواقع التواصل
المونديال الذي ينتظره العالم كل أربع سنوات لا يقتصر فقط على ما يدور في الساحة الخضراء وداخل أروقة الملاعب، بل هو قصة حب وولاءِ الجمهور لمنتخبات بلادهم، فبات كأس العالم موعدا لكرنفال استعراضي عالمي يُظهر تفنُن المشجعين بالأزياء الغريبة العجيبة والألوان والزينة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.