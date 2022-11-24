أزياء محاربي الحملات الصليبية في مونديال قطر تصبح حديث مواقع التواصل

قبل 17 دقيقة

المونديال الذي ينتظره العالم كل أربع سنوات لا يقتصر فقط على ما يدور في الساحة الخضراء وداخل أروقة الملاعب، بل هو قصة حب وولاءِ الجمهور لمنتخبات بلادهم، فبات كأس العالم موعدا لكرنفال استعراضي عالمي يُظهر تفنُن المشجعين بالأزياء الغريبة العجيبة والألوان والزينة.