كأس العالم 2022: انتقادات لمغاربة بسبب أعمال شغب في بروكسل عقب فوز المغرب على بلجيكا

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قام شبان مغاربة بأعمال شغب في العاصمة البلجيكية بروكسل عقب فوز منتخب المغرب على بلجيكا بهدفين دون مقابل أمس الأحد. الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق جموع الشبان.ن.

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