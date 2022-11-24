بي بي سي إكسترا: هل يجب خفض سن الرشد؟

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بي بي سي إكسترا: هل يجب خفض سن الرشد؟

قبل 7 دقيقة

بعض الدول بدأت بإعادة النظر في سن الرشد أو السن القانوني الذي يجب بلوغُه قبل التمتع ببعض الحقوق.

مثلا في نيو زيلاندا أصدرت المحكمة العليا حكما يقول إن منح حق التصويت فقط لمن بلغوا سن الثامنة عشرة هو تمييز ضد الأصغر سنا. وهناك حملة لجعل سن التصويت ستة عشر عاما.

أما في مصر فقد وافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون ينص على خفض السن المقرر للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما.