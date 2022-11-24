كأس العالم 2022: لاعبو ألمانيا يكممون أفواههم في مونديال قطر .. فما السبب؟

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وضع لاعبو المنتخب الألماني أيديهم على أفواههم قبل انطلاق مباراتهم أمام اليابان في كأس العالم، وذلك احتجاجا على قرار الفيفا حظر ارتداء شارة "حب واحد" التي تدعو لدعم حقوق الإنسان بما فيها عدم التمييز ضد المثلية. تحرك اللاعبين هذا أثار جدلا واسعا على المنصات.