"المجتمع المصري جاهل جنسيا".. الكاتب إبراهيم عيسى يطالب بتدريس التربية الجنسية في المدارس
"المجتمع المصري جاهل جنسيا".. الكاتب إبراهيم عيسى يطالب بتدريس التربية الجنسية في المدارس
قال الكاتب والصحفي المصري إبراهيم عيسى في آخر حلقاته التلفزيونية إن المجتمع المصري يعاني من جهل كبير بأمور الصحة الجنسية، مطالبا أن يتعلم الأطفال والمراهقون دروسا في الصحة الجنسية.
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