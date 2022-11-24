"المجتمع المصري جاهل جنسيا".. الكاتب إبراهيم عيسى يطالب بتدريس التربية الجنسية في المدارس

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قال الكاتب والصحفي المصري إبراهيم عيسى في آخر حلقاته التلفزيونية إن المجتمع المصري يعاني من جهل كبير بأمور الصحة الجنسية، مطالبا أن يتعلم الأطفال والمراهقون دروسا في الصحة الجنسية.