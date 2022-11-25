الإعدام في حق 49 جزائريا في قضية قتل الناشط جمال بن إسماعيل
الإعدام في حق 49 جزائريا في قضية قتل الناشط جمال بن إسماعيل
أصدرت محكمة الدار البيضاء في الجزائر أحكاما تراوحت بين البراءة والحكم بالإعدام في حق تسعين متهما في قضية مقتل الناشط جمال بن إسماعيل.
ولأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري تصدر محكمة 49 حكما بالإعدام في قضية واحدة.
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