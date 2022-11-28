BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى كلمة permacrisis؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى كلمة permacrisis؟
قبل 20 دقيقة
الأكثر مشاهدة
0:53
فيديو,
كأس العالم 2022: اشتباكات في بروكسل بعد فوز المغرب على بلجيكا
, المدة 0,53
قبل 3 ساعة
1:17
فيديو,
عرايا على شاطئ أستراليا للتوعية ضد سرطان الجلد
, المدة 1,17
قبل ساعة واحدة
3:11
فيديو,
ترحيل لاجئين من تركيا: تعرضنا للضرب والتعذيب
, المدة 3,11
قبل 2 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
2:37
فيديو,
هل تتحول رحلة العمر إلى "عملية احتيال"؟
, المدة 2,37
25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
4:16
فيديو,
كأس العالم 2022: السماح بأعلام وقبعات قوس قزح لجماهير المونديال
, المدة 4,16
25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
1:14
فيديو,
فيروس كورونا: تزايد الاحتجاجات ضد الإغلاق في الصين ومطالبات للرئيس بالاستقالة
, المدة 1,14
قبل ساعة واحدة
2:36
فيديو,
كأس العالم 2022: المشجعون العرب في المونديال يرفضون التحدث للإعلام الإسرائيلي
, المدة 2,36
25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
2:47
فيديو,
كأس العالم 2022: الممنوع والمسموح في قطر
, المدة 2,47
24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
فيديو,
أطفال كينيون يمارسون الجنس مع السياح من أجل مبالغ مغرية
15 مايو/ أيار 2014