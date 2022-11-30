"الإيحاءات الجنسية" تتسبب في قرار بسحب رواية "ميرا" بالأردن

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قالت وزارة الثقافة الأردنية إنها قررت سحب رواية "ميرا" لكاتبها الروائي قاسم توفيق من برنامج مكتبة الأسرة، وهذا بعد ضجة وموجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، لوجود "إيحاءات جنسية فيها" وتصنيفها ضمن البرنامج في الأردن.