"معاملة عنصرية" لضيفة سوداء في القصر الملكي البريطاني تطيح بمساعدة الملكة
"معاملة عنصرية" لضيفة سوداء في القصر الملكي البريطاني تطيح بمساعدة الملكة
اشتكت سيدة كانت مدعوة لحفل في قصر باكنغهام في لندن من سؤالها بإلحاح عن أصولها العرقية.
وقالت متحدثة باسم قصر باكنغهام الملكي في لندن إن المعاونة التي تسببت في تلك المحادثة غير المقبولة تنحت عن منصبها فورا، وأن تلك المحادثة غير مقبولة.
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