فيلم فرحة: غضب إسرائيلي من عرضه في نتفلكس بسبب ''قتل المدنيين في ''1948

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فيلم فرحة: غضب إسرائيلي من عرضه في نتفلكس بسبب ''قتل المدنيين في ''1948

قبل 9 دقيقة

بدأت منصة نتفلكس بعرض فيلم "فرحة" للمخرجة الأردنية نادين سلام، والذي يروي قصة طفلة فلسطينية شهدت مقتل أسرة بأكملها من طرف جنود إسرائيليين. هذه المشاهد أثارت غضبا في إسرائيل ومطالبات بإلغاء الاشتراكات في نتفلكس.

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