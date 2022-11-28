فتاة البحيرة" علياء عامر تركت رسالة قبل أن تنهي حياتها"
فتاة البحيرة" علياء عامر تركت رسالة قبل أن تنهي حياتها"
انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بخبر وفاة ما أطلقوا عليها فتاة البحيرة وتدعى علياء عامر، التي أنهت حياتها وتركت رسالة خلفها كشفت فيها أنها تعرضت للتحرش عندما كانت صغيرة ووالدها لم يصدقها.. النيابة العامة أجرت تحقيقاتها وقالت أن التحقيقات لم تجزم بعد بوجود صلة بين وفاتها وبين خلافاتها مع والدها أو واقعة التحرش
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