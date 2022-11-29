الذكورة "السامة" تصيب الرجال والنساء؟

قبل 9 دقيقة

تعرّف الذكورة السامة على إنها مجموعة من الأفكار والتصرفات التي تُدرس أو تنقل للذكور بأن الرجولة مرتبطة بعدم التعبير عن المشاعر، التصرف بسيطرة وقوة في جميع الأوقات، والابتعاد عن جميع التصرفات التي يُعرّفها المجتمع بأنها "أنثوية". تعابير نسمعها كثيرا وعادة ما تشمل توقعات المجتمع من الرجال والتي أصبحت تُدرج تحت ممارسات toxic masculinity أو "الذكورة أو الرجولة السامة".