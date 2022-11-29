الذكورة "السامة" تصيب الرجال والنساء؟
تعرّف الذكورة السامة على إنها مجموعة من الأفكار والتصرفات التي تُدرس أو تنقل للذكور بأن الرجولة مرتبطة بعدم التعبير عن المشاعر، التصرف بسيطرة وقوة في جميع الأوقات، والابتعاد عن جميع التصرفات التي يُعرّفها المجتمع بأنها "أنثوية". تعابير نسمعها كثيرا وعادة ما تشمل توقعات المجتمع من الرجال والتي أصبحت تُدرج تحت ممارسات toxic masculinity أو "الذكورة أو الرجولة السامة".
بحسب جمعية علم النفس الأميركية ارتبط مفهوم الذكورة السامة بازدياد العدوانية والعنف لدى الرجال وأيضاً تسبب في معاناة الرجال بنسب أكبر من النساء من التأديب أو التعنيف في المدارس والصعوبات التعلمية بالإضافة إلى تأثيره المباشر على صحتهم الجسدية والنفسية وقدرتهم على طلب المساعدة الطبية.
نناقش في حلقة بي بي سي إكسترا الذكورة السامة أو toxic masculinity ونتعرف على تأثيرها على شباب وشابات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الأخصائية النفسية وردة أبو ضاهر من لبنان والطبيب ومقدم بودكاست "ماشي رجولة" سفيان حناني من المغرب.
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