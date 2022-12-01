“المسرح الكويري”… ما هو؟

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“المسرح الكويري”… ما هو؟

قبل 15 دقيقة

أخذ المجتمع الكويري أي مجتمع المثليين والمثليات والعابرين والعابرات جنسيا من خشبة المسرح مكانا لهم لتسليط الضوء على قضيتهم.

وكما الكثير من الأعمال الفنية تتعرض أعمال المسرح الكويري إلى رقابة شديدة بسبب رفض بعض السلطات وعدم تقبل بعض الافراد في المجتمعات طرح هذا النوع من القضايا. وبالتالي فإنّ أعمالا كثيرة مُنعت من العرض بحجة “خدش الحياء العام”.

في "دنيانا" هذا الأسبوع صنّاع مسرح بعضهم من مجتمع الميم عين من لبنان وتونس والأردن جميعهم عرضوا قضية المثلية الجنسية والعبور الجنسي في أعمالهم.

ما هي الرسائل التي أرادوا إيصالها إلى الجمهور؟ من هو جمهور المسرح الكويري؟ وكيف يتعامل الكويريون مع الرقابة؟ وأين وكيف يحضرون مسرحياتهم؟ أسئلة كثيرة طرحناها في دنيانا على ديمة متى ممثلة وكاتبة مسرحية لبنانية، المنصف زهروني كاتب ومخرج مسرحي تونسي، رفاييل خوري كاتب مسرحي أردني، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة فلسطينية.